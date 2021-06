Denuncian dilaciones por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 para el otorgamiento de libertad asistida

Denuncian dilaciones en el otorgamiento de un incidente de libertad asistida a un expolicía condenado a 4 años de prisión por lesionar a un delincuente tras una persecución en Villa España. El defensor particular; doctor Guillermo Dieguez hizo público su malestar y alegó “retardo de justicia”; “no comprendemos porque a pesar del pronunciamiento de la Sala II no se resuelve la cuestión de fondo; es evidente la demora por parte de la jueza Marquez”.

Continue Reading

Advertisement