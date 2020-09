Denuncian casos de coronavirus en trabajadores de Ceramisur de Varela

Este medio recibió llamado de varias personas, entre ellos de allegados al personal que se desempeña en la firma Ceramisur, quienes denuncian que, ” son varios los trabajadores que presentan síntomas de Covid19, pero la empresa no informa a la ART, y se niega ha ordenar los hisopados” y “hay trabajadores y sus familias aisladas y no queremos que esto se propague a los clientes” remarcaron.

Según la fuente con la que dialogó este medio, la firma que comercializa productos cerámicos y que cuenta con sucursales en Varela, Quilmes y Berazategui “desde abril nunca cerró su puertas” y sus empleados se habría ido contagiando de covid 19. En su relato prosigue la fuente “ ellos van rotando al personal. Si tenemos contagiados en Varela, mandan a trabajadores de sucursal Quilmes o Berazategui como remplazo y viceversa “.

En las últimas horas, según contó la fuente que resguardamos su identidad para no comprometer a su allegado – trabajador de la firma- “hay dos casos nuevos de coronavirus en la sucursal Varela, también otros trabajadores aislados por tener familiares contagiados y la empresa continúa atendiendo sin evaluar incrementar el protocolo” expresó la voz en el teléfono.

“No se están cumpliendo las medidas sanitarias. Hubo y hay casos dentro de la sucursal y dejan pasar parejas con sus hijos, personas mayores. La verdad que están haciendo las cosas muy mal. No solo por los trabajadores sino también por la gente que va a los locales” denunció la fuente.

Rotan personales

La denuncia que recibió este medio, cuenta que la firma antes mencionada al confirmarse la merma de personal contagiado por covid trasladaría personal de otras sucursales “ hay gente que ha ido de Varela a Berazategui o a Quilmes y luego comenzaron con los síntomas de covid”.



Decepcionados

Quienes hablaron con este medio, remarcaron sentirse desprotegidos por el gremio mercantil y por la firma. “Nos sentimos decepcionados. Nosotros trabajamos y respetamos la firma, pero ellos hoy no están respetando las condiciones para trabajar y no contagiarnos”.

Por otro lado, la denuncia de las personas que se contactaron con este medio narraron que, la firma les impediría salir a realizarse los hisopados y que tampoco estaría notificando los posibles infectados a la ART. “Hay un rotundo impedimento para que los trabajadores se hagan los hisopados, e incluso se niegan a informar a la ART para que dé cuenta de los casos” relató una fuente.

Hisopado por sus propios medios

“No me siento bien, tengo más síntomas y me dijeron que no nos van a hisopar, por eso por la salud de mi familia, de los chicos y de la gente que vine al local me voy por mis propios medios a la clínica” es el testimonio que se escucha del otro lado del teléfono, en el audio que recibió Infosur en su WhatsApp.

Según pudo saber Infosur, el nuevo protocolo para aislamiento de personas con contacto estrecho con paciente covi positivo, tiene como característica haber permanecido al menos 15 minutos en un mismo sitio cerrado con una persona con diagnostico positivo.