Delincuentes torturaron e hirieron con un arma blanca a un hombre en violenta entradera en Berazategui

En el hecho tomaron intervención efectivos de la Comisaría 1ra. de Berazategui. En tanto el fiscal Ichazo, de la UFI N° 1, caratulado la causa “Robo y lesiones”. Los delincuentes no fueron identificados, en tanto la victima no pudo recuperar ninguno de los elementos que le robaron, incluido el automóvil. En un video de una cámara de seguridad del vecindario, se observa como los delincuentes intentaron robar el auto y el momento en que ingresar al domicilio. En otro video se observa un vehículo en el cual los ladrones se movilizaban, y cuyo conductor hacia las veces de “campana”.

A continuación, los malvivientes lo maniataron y lo metieron boca abajo en la bañera. En diálogo con Periódico El Progreso, el hombre recordó que “En ese momento creí que me iban a matar, solo pensaba en mis hijos y en mis nietos”. Los agresores le dieron una cuchillada en la parte posterior de una de sus piernas, cerca de la zona del glúteo: “Tenían un cuchillo como esos de Rambo”, graficó. A la mujer, en tanto, la golpearon y tiraron al piso, aunque no sufrió heridas de consideración. En minutos, los delincuentes se hicieron de las billeteras y teléfonos móviles de sus victimas, así como de un televisor, electrodomésticos y del vehículo de RL, una Suran de color gris.

