Delincuentes armados asaltaron una panadería en Berazategui

Rápidamente, y mientras uno de los agresores reducía a la mujer y al resto de los empleados que se hallaban en la cocina, su cómplice tomaba el dinero de la caja registradora. Segundos después, ambos escaparon con el botín. Los titulares del comercio no radicaron la denuncia e intervino de oficio personal policial que luego comunicaron a la UFI N° 2 Descentralizada que ordenó las actuaciones de rigor en torno a los hechos de robo; se trabaja intensamente para dar con los delincuentes.

Dos delincuentes asaltaron una panadería de Berazategui y robaron la recaudación del día. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio, mientras la policía busca identificar a los malvivientes. Fuentes policiales comunicaron a Data Judicial que no se radicó denuncia y que la Policía intervino de oficio ante la viralización del video; se comunicó a fiscalía en turno que dispuso actuaciones de rigor a fines de dar con los ladrones

