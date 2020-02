Defensa y Justicia y Colón no se sacaron ventaja en Florencio Varela

(NA) — Tras noventa minutos que serán olvidados más temprano que tarde, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe empataron en cero, al cabo de un soporífero encuentro disputado hoy en el estadio “Norberto Tomaghello”, en el marco de la decimonovena jornada de la Superliga.

Un desarrollo tedioso y sin matices terminó por justificar plenamente el marcador en blanco.

Dos realidades diametralmente opuestas parecieron hermanarse para conformar un trámite sin relieves destacados.

Un “Halcón” pugnando por estabilizarse en la zona de ingreso a las Copas internacionales y un “Sabalero” que tras la dolorosa derrota ante Independiente del Valle por la final de la Copa Sudamericana ingresó en un tobogán que lo está haciendo coquetear peligrosamente con el descenso, no se sacaron diferencias y aburrieron a la discreta concurrencia.

El primer tiempo mostró un ligero dominio del dueño de casa pero como contrapartida su rival se perdió dos chances claras al despilfarrar el “Pulga” Rodríguez y Bernardi sendos mano a mano.

Esas jugadas resultaron las únicas para destacar en noventa minutos, lo que de por sí habla a las claras de la abulia que dejaron en exposición los protagonistas del cotejo.

En el complemento el técnico local Hernán Crespo ordenó adelantar las líneas de su equipo pero los ataques del anfitrión resultaron tan monocordes como carentes del imprescindible cambio de ritmo.

A todo esto un Colón decididamente conforme con la unidad se replegó en demasía sin ensayar siquiera alguna contra que procure comprometer al casi inadvertido Unsain.

Con una solvencia defensiva que se le desconocía la formación santafesina terminó festejando el empate como un triunfo, ante un elenco de Varela que hasta el minuto final no se apartó de la intrascendencia de su propuesta.

.

Ésta es la síntesis del partido: .

Defensa 0 – Colón 0.

Estadio: Defensa y Justicia.

Árbitro: Pablo Echavarría.

.

Defensa: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Héctor Martínez, Juan Rodríguez, Gonzalo Piovi; Neri Cardozo, Nelson Acevedo, Guido Mainero, Rubén Botta, Marcelo Benítez; Juan Lucero. DT: Hernán Crespo.

.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Matías Fritzler, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.

.

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Tomás Chancalay por Bernardi (C), 17m. Francisco Pizzini por Mainero (DJ), 34m.

Eugenio Isnaldo por Acevedo (DJ), 38m. Wilson Morelo por L.

Rodríguez (C), 39m. Nicolás Leguizamón por Botta (DJ), 48m.

Gonzalo Escobar por Estigarribia (C).