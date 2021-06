Defensa y Justicia se planta ante River por Enzo Fernández y David Martínez

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, marcó una postura sobre los casos del volante Enzo Fernández y el defensor Héctor David Martínez ante el interés de River Plate por repatriar al primero y comprar la totalidad del pase del segundo.

“Por Enzo, la idea es que se siga hasta diciembre. Por David no estamos negociando nada. No hay ningún tipo de negociación, está todo stand by”, afirmó Lemme en declaraciones a radio Colonia.

“Sucedió algo que no es normal con Enzo y con Martínez. Enzo no vino el primer día (de la pretemporada) y recurrimos a la parte formal; con él no tuvimos ningún problema. Es un gran jugador, de buena educación. Por ahora se va a quedar en Defensa y la intención es que el jugador se quede hasta diciembre”, indicó Lemme.

“Tenemos el 50 por ciento del pase de Martínez y también los derechos federativos. Si River se lo quiere quedar tendrá que comprar ese porcentaje, sino deberá volver en diciembre”, aseguró el titular de Defensa y Justicia.

Qué es lo que pretende River Plate y en qué se planta Defensa y Justicia

River pretende que Fernández, quien ya habló con el manager Enzo Francescoli, se incorpore en estos días a pesar del préstamo firmado hasta diciembre, mientras el plantel que dirige Marcelo Gallardo ya comenzó la pretemporada.

Martínez retornó a River a principios de este año porque el club de Núñez negoció una cesión hasta diciembre. Su gran rendimiento, que le valió la citación al seleccionado paraguayo, revalorizaron el interés del “Millonario”. Defensa y River comparten su ficha y desde Varela harán valer su porcentaje.

Además, Lemme afirmó que están negociando por el defensor de Racing Club Alexis Soto y negó interés por el mediocampista chileno Marcelo Díaz.

“A Marcelo Díaz no me lo nombraron, así que no lo tengo registrado para las incorporaciones. Yo no creo que Racing lo largue, ni nosotros podamos pagarle lo que le paga Racing”, concluyó.

Marcelo Díaz para el próximo semestre en el Halcón

El mediocampista chileno de Racing Marcelo Díaz reconoció el interés del entrenador Sebastián Beccacece, para llevarlo como refuerzo a Defensa y Justicia a partir del próximo semestre.

“Sebastián Beccacece es muy buen entrenador y ahora me está sondeando para ver si es que puedo ir con él a Defensa y Justicia”, declaró el futbolista trasandino.

“Tengo tres ofertas y la Universidad de Chile no es una de ellas”, continuó “Carepato” en diálogo con TNT Sports Chile.

Además del “Halcón” de Varela, otro de los equipos que mostró interés por el jugador chileno es Lanús, que tiene a Luis Zubeldía, ex Racing Club, como técnico.

El vínculo contractual de Marcelo Díaz con la institución “albiceleste” termina a fines de este mes.