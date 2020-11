Defensa y Justicia: Rodríguez se pierde el partido con Colón por un desgarro

El entrenador Hernán Crespo eligió a jugadores que no suelen tener rodaje para definir la alineación. Por ende jugaron Marcos Ledesma; Néstor Breitenbruch, Franco Paredes, Agustín Sienra, Nahuel Gallardo y Enzo Coacci; Lautaro Escalante, Enzo Fernández y Valentín Larralde; Juan Cruz Villagra y Merentiel.

El delantero uruguayo Miguel Angel Merentiel marcó los dos goles del ‘Halcón’, mientras que Ricardo Segundo convirtió el descuento para la formación del Bajo Belgrano, que se prepara para comenzar a competir en la Primera C.

