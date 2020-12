Defensa y Justicia pegó el batazo en Brasil

Defensa y Justicia, con un fortuito gol anotado por Gabriel Hachen, se clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer anoche a Vasco da Gama 1-0, en Río de Janeiro, en la revancha de la serie de octavos (ida 1-1).

Con el propósito de lograr el triunfo que le ofreciera la clasificación a la siguiente ronda, Defensa se plantó con presión alta y sus líneas adelantadas para quebrar el planteo cauteloso del rival, lo que finalmente alcanzó con merecimiento.

Vasco da Gama, que no pudo contar con su goleador y autor del tanto en la ida, el argentino Germán Cano -ex Lanús y Chacarita Juniors- por estar afectado de coronavirus, se insinuó más especulativo, replegado para contener el ímpetu de los visitantes.

A la vez que expectante para aplicar profundas réplicas como cuando el extremo argentino Martín Benítez -exIndependiente- cortó un avance del ‘Halcón’ y cedió un pase largo para Ribamar, que escapó por izquierda para rematar cruzado y apenas desviado ante la salida de Ezequiel Unsain (11 min).

Otra arma utilizada por los brasileños resultó la jugada de pelota detenida, por lo general ejecutada por el volante connacional Leonardo ‘Colo’ Gil -ex Rosario Central y Estudiantes de La Plata-.

Como lo hizo en un tiro libre que conectó con un violento cabezazo Marcelo Alves que exigió una forzada intervención de Unsain para evitar la caída de su arco (24 min).

A todo esto Defensa continuaba en su empecinada ofensiva, con la que merodeaba la valla local, pero con fallidas resoluciones para encontrar la apertura.

El goleador Braian Romero no tuvo la asistencia adecuada que le debían proporcionar los extremos Ciro Rius y Francisco Pizzini, que no tuvieron la lucidez al nivel de otros actuaciones más convincentes.

El ingreso del delantero Gabriel Hachen por el inoperante volante Washington Camacho. al inicio del segundo período, le otorgó mayor criterio al ataque del equipo de Florencio Varela, generando la primera situación clara con un remate en el borde del área que obligó a la segura contención de Lucao (3 min).

Eso fue un aviso de lo que sucedería un poco más tarde, cuando un ‘blooper’ de la defensa local obsequió el gol de Hachen. que tras un despeje defectuoso de Alves, con lo que la pelota se elevó y cayó para rebotar en el travesaño, más la tardía reacción de Lucao, el centrodelantero empalmó de media vuelta con un zurdazo a la izquierda del arquero (12 min).

A partir de allí el juego resultó más vivaz y emotivo por el constante ida y vuelta ante las necesidades de ambos: Defensa por un gol más para asegurar el éxito, y Vasco, por el del empate.

Al final, ninguno lo consiguió, pero el ‘Halcón’ ya había alcanzado el de la diferencia y por eso terminó sosteniendo esa ventaja ante el asedio incesante del local, erigiéndose en figura Ezequiel Unsian con su resistencia.

De este modo, Defensa y Justicia enfrentará en cuartos de final a otro equipo brasileño, Bahía -eliminó a Unión de Santa Fe en octavos-, visitándolo en Salvador de Bahía en el partido de ida, en día y hora a confirmar.

También esta noche se clasificó a cuartos la Universidad Católica, de Chile, que se cruzará en cuartos de final con Vélez Sarsfield, y Junior, de Colombia, que se cruzará con el también chileno Coquimbo Unido en la próxima instancia de competencia.

= Síntesis =

Vasco da Gama: Lucão; Miranda, Marcelo Alves y Leandro Castán; Yago Pikachu, Marcos Júnior, Leonardo Gil y Neto Borges; Martín Benítez, Gustavo Torrres y Ribamar. DT: Sa Pinto.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Héctor David Martínez y Franco Paredes; Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Nelson Acevedo y Washington Camacho; Ciro Rius y Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Gol en el segundo tiempo: 12m, Hachen (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Gabriel Hachen por Camacho (DyJ); 11m, Eugenio Isnaldo por Breitenbruch (DyJ); 31m, Tiago Reis por Alves (VG); 36m, Pedro Ramírez por Paredes (DyJ); Juninho por Junior; y Talles Magno por Benitez (VG); 42m, Lucas Santos por Gil; y Carlinhos por Ribamar (VG); 45m, Miguel Merentiel por Pizzini; y Tomás Escalante por Larralde (DyJ).

Amonestados: Torres, Benitez, Ribamar, Junior yJuninho (VG). Hachen, Romero y Paredes (DyJ).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Estadio: San Januario (Vasco da Gama).