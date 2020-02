Defensa y Justicia: ¿Crespo pone a los suplentes frente a River, en el partido clave por el campeonato?

Hace tiempo que Defensa y Justicia, el equipo de Florencio Varela, viene siendo protagonista en el fútbol argentino. Y este sábado la tensión sube más puesto que enfrenta a River que está como único líder en la superliga y a solo tres puntos de su eterno rival, Boca Juniors.

Por eso, el partido de este sábado a las 19:40 en el Estadio Monumental no es uno más. Si embargo, la sospecha de que el técnico, Hernán Crespo evalúe conformar un equipo de suplentes empezó a levantar polvareda.

“Crespo va a poner lo que él considere que es lo mejor. Lo que sí, también evaluaremos ante las decisiones que se tomen un montón de cosas cuando termine la temporada. Las decisiones las toman los entrenadores y la prolijidad es que nosotros evaluemos ante esas decisiones qué ventajas y qué desventajas nos traen al club”, dejó la advertencia Christian Bragarnik, asesor deportivo de la entidad, en diálogo con Fox Sports Radio.

El representante con absoluta injerencia en la entidad reconoció que dialogó con el cuerpo técnico en las últimas horas y “va a estar todo lo mejor disponible”, al mismo tiempo que aclaró: “Decide Crespo. Creo que va a

jugar con todo. Él tiene que saber que estamos ante un partido que puede definir el torneo del fútbol argentino. No sería la mejor manera no poner lo mejor que tengamos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que el

martes podemos ganar sin poner a lo mejor? Creo que es importante participar en la Libertadores y arrancar ganando, pero ganar en el torneo y quedar cerca de una nueva clasificación a las copas también es importante”.

El combinado de Varela marcha en la 9ª colocación, a tres puntos de los puestos de Copa Libertadores cuando todavía resta disputar toda la Copa de la Superliga para definir los clasificados a los torneos internacionales.

Como contrapartida, el martes desde las 19.15 recibirá en el Estadio Norberto Tomaghello al Santos en lo que será su estreno histórico en el máximo certamen internacional.

Diego Lemme –dirigente de peso en el club– optó por dejar una definición más ambigua sobre el tema: “Atlético Tucumán puso un mix (ante Boca en la fecha 19) porque tenía que jugar la revancha contra The Strongers y

no se armó tanto revuelo. Defensa tendrá que tomar la decisión a medida que pasen los días con qué equipo va a jugar, más que todo pensando en el beneficio de los jugadores, no quiere decir que tenga que

preservar”.

Crespo, que evitó hablar del tema tras la victoria sobre Rosario Central, se limitó a aclarar: “Nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer. No le robamos ni le damos el título a nadie. Vamos a jugar un partido de fútbol

y trataremos de hacer lo mejor. Buscaremos dar pelea como siempre”.