De los tesoros que alberga el Camino de Santiago

Existe desde hace tiempo una cuarteta que reza, “El que va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al señor”, lo que deja más que patente la importancia que la catedral ovetense tiene en el ámbito jacobeo.

No obstante, y pese a que el fin último de los que hacen el Camino de Santiago es adentrarse en el templo, lo cierto es que a medida que se avanza se van descubriendo las riquezas que atesoran las distintas ciudades, villas y pueblos por los que discurre el camino, así como las particularidades de su flora y su fauna, sorprendentes para una inmensidad de los extranjeros que cada año consiguen la Compostelana.

