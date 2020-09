Darío D´Aquino explica todo lo que hay que saber sobre el aumento a los municipales de Varela

La pandemia por coronavirus impactó de lleno en las arcas municipales. La caída de la recaudación en las comunas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre las que se encuentra Florencio Varela, fue de las más sensibles del país. Los comercios han permanecido cerrados durante todo el invierno y eso se hace sentir. En ese contexto, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela, que conduce Darío D’Aquino, tuvo que sentarse a discutir una mejora salarial.

En ese marco, en acuerdo con el mandatario comunal -Andrés Watson- acordaron una suba del 16% en el salario de todos los agentes vinculados a la administración local.

Infosur habló con Darío D´ Aquino sobre este incremento y sobre el conflicto en el Corralón Municipal, un grupo de empleados que manifestó su desacuerdo con el monto.

¿Este aumento acordado es para todos los empleados municipales?

Si, correcto. El Sindicato cada vez que firma un acuerdo con el Departamento Ejecutivo, siempre seguimos manteniendo el diálogo abierto en función de las otras demandas sobre la situación laboral más allá de lo salarial que es lo primordial.

¿Cómo se alcanzó este acuerdo?

Hemos firmado un acuerdo salarial, sabemos que la situación es muy difícil, la pandemia ha traído una caída de recaudación muy importante, no sólo en Varela, por eso el acuerdo al que hemos llegado con el intendente Watson es muy importante, hemos tenido cuatro años de una inflación feroz y la caída del poder adquisitivo por culpa del gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

¿Cómo y cuándo se cobra?

Con el próximo sueldo lo están cobrando, en un solo tramo, es un 16% en el haber básico, incrementa todas las bonificaciones, las horas extras. Lo que hemos conseguido es desde el 1 de septiembre por eso se va a cobrar ahora. Hay municipios que acordaron un pago similar pero en varios tramos, esto sin criticarlos, cada uno tiene su realidad.

Nos hubiese gustado tener un aumento de un porcentaje mucho mayor, calculo que al intendente también, el año pasado tuvimos 33%. Esta vez es lo que se puede, que no alcanza está fuera de discusión. Se hace hasta donde se puede. Y la realidad dice que hoy esto es lo que se puede.

Algunos trabajadores del corralón manifestaron su desacuerdo

Sobre el corralón debo ser honesto hay algunas personas que lamentablemente las incentivaron desde afuera con intenciones políticas, y dos o tres que no son del corralón, han ido a agitar a los compañeros, no lo hicieron todos, 20 o 30 marcharon al Palacio Municipal. Nosotros no avalamos esa medida de ninguna manera. Se empezaron a desplegar las banderas de esa otra entidad gremial y se empezó a ir gente. Hay sectores que no tienen sustento ni seguidores y nos han agredido muchísimo. Esto quedó totalmente desarticulado, tenemos el compromiso de la organización gremial como siempre, y del municipal, que no le ha faltado nada a ningún trabajador, los hemos cuidado.

“Mantenemos charlas permanentes con el intendente para lograr acuerdos integrales que motorizan mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. En este caso, firmamos un convenio para mejorar el salario”, detalla D´Aquino quien reconoce el esfuerzo desde la intendencia “en una época difícil”.

Las claves del aumento