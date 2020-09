Cursos con apertura al mundo sin salir de tu casa

Es una verdad a voces que ahora podemos conectarnos a cualquier parte del mundo solo con un dispositivo electrónico que tenga acceso a internet. Pero muchos no están aprovechando todo el potencial que esto nos puede ofrecer. Muchas veces damos tan por sentadas algunas ventajas y oportunidades que ignoramos lo que tenemos en frente.

Mark Zuckerberg, el creador de la conocida red social Facebook, simplemente buscaba una plataforma que lo conectara con otros estudiantes de su universidad, Harvard. Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, solo quería mejorar el sistema de la venta de libros por internet y creó Amazon. Así como estos, hay muchísimos otros casos que podrían servir de ejemplo.

Lo único que necesitaron estas personas para conseguir lo que buscaban fue una buena idea y una fuerte determinación. Tal vez usted ya tiene esa buena idea y solo necesita un empujón para determinarse a actuar. Por esta razón es que le recomendaremos en esta nota algunos cursos online que lo ayudarán a ser la mejor versión de sí mismo.

¿Cómo empezar?

Esta puede ser la parte más difícil. Quizá se pregunta a menudo “¿por dónde debería empezar a hacer lo que quiero hacer?”. Pero esta no es la pregunta que debería hacerse en primer lugar, sino cómo debe empezar a actuar.

Para empezar a actuar debe formar una rutina de trabajo adaptada a sus capacidades y, lo más importante, que pueda cumplir. Si se propone una lista de metas muy buenas pero difíciles de cumplir, lo más probable es que las abandone muy pronto. Por esta razón es que debe empezar paso a paso, logrando pequeñas acciones que lo ayuden a progresar gradualmente, como, por ejemplo, levantarse más temprano todos los días.

Cursos de programación online

En la actualidad hay una carrera o profesión que está en auge: la programación. Según se estima, cada vez más personas tienen acceso regular a internet. Esto provoca que existan cada vez más consumidores de contenido virtual y alguien debe satisfacer esas exigencias.

Una buena manera de introducirse en el mundo de la computación es tomar un curso de programación web online. Estos cursos tienen el beneficio del fácil acceso, ya que solo necesitamos una computadora con acceso a internet. Podemos realizar las tareas cuando tengamos tiempo y podemos acomodar todo a nuestras necesidades.

Un lugar fácil y muy práctico para comenzar puede ser un curso de desarrollo frontend online. Esta es la parte de un programa que interactúa con los usuarios e incluye varios lenguajes de programación.

Un desarrollador de frontend debe tener incluso conocimientos de otras áreas como el diseño gráfico o el diseño de la experiencia de usuarios. Por ejemplo, en una página web, sería lo que vemos en el momento que ingresamos al dominio. Todos los títulos, el texto y los demás elementos interactivos.

A partir de cursos simples, podemos llegar a lugares antes impensados. Tal vez usted todavía no lo sabe, pero su trabajo ideal podría estar dentro del mundo de la programación. Hay tantos nichos laborales como personas para descubrirlos. Y, en el caso de algunos programadores que llegaron al éxito, el trabajo es tanto que deben elegir entre sus clientes. Si desea llegar al mundo desde la computadora de su casa, la programación sería ideal para lograrlo.

Sabemos que actualmente la situación puede ser difícil, pero es en esos momentos en que sale a flote nuestra templanza y debemos buscar motivos para continuar moviéndonos. Quizá parece una perogrullada o un comentario vacío de contenido, pero, si no hacemos nada, vamos camino a no ser nada. Y no solo nos quedamos estancados en nuestro lugar de comfort, sino que involucionamos. El momento de mejorar es ahora; tome la decisión y hágalo.