Cuarto robo en cuarentena al Centro Cultural El Varelense, en un ataque piraña se llevaron todo

Por Jorge Ávila

Queremos educar, y no que se nos vaya la vida entre las fiscalías y la comisaría 6ta de Ingeniero Allan, en Florencio Varela.

Hoy nos volvieron a robar. En Ingeniero Allan, a una cuadra y media del ombú. Ya es tal la impunidad que lo hicieron en pleno día, se llevaron garrafa, mantas, documentación y lo que encontraron a mano. Rompieron la puerta, fue un ataque piraña.

Hace un mes nos ingresaron para saquearnos. Previamente durante dos días a balas y piedrazos después de amenazarnos con armas de fuego, los caseros anteriores se tuvieron que ir por su propia seguridad, ese mismo día, con el local vacío, nos desvalijaron.

Hicimos la denuncia, llevamos varios testigos. Aún no tenemos un solo resultado positivo. Aquella noche encontraron a alguien saliendo del lugar, pero como no tenía ningún objeto encima que nos perteneciera y no había testigos directos lo tuvieron que dejar ir.

Antes de eso también nos intrusaron, llevándose las cosas que tiene un centro cultural, sillas, pizarrón, modem de telecentro, fibrones. Para efectuar el atraco nos rompieron una ventana por donde pasaron las cosas.

La historia no está completa, antes de fin de año paso lo mismo. Por otra ventana ingresaron, ese fue el botín más cuantioso: una máquina sparkling, 50 sillas negras, un calefactor para espacios grandes, ventilador industrial, tazas, vasos vajilla que teníamos preparada para hacer comida para el barrio. Si hubiésemos conservado esos materiales hoy podríamos dar de comer 200 viandas, pero nos dejaron sin nada.

De todos los atracos que sufrimos, solo en tres oportunidades hemos realizado la denuncia correspondiente. Estamos sobrepasados de ir a denunciar, hacer el control de daños, exponer ante los oficiales de turno y quedarnos a esperar que no vuelva a suceder. Nos vamos de la comisaría 6ta con poca fe pero con algo de esperanza, tal vez no ocurra nada malo proximamente.

Y no, vuelve a suceder una y otra vez. Hacemos talleres de capacitación en: Cine, periodismo, foto, pc, web, marketing digital. Queremos hacer la historia del barrio en documental hecha por los vecinos. Nunca pudimos inaugurar la biblioteca por miedo a que nos robaran los libros, se llevaron juguetes y unas revistas infantiles que teníamos preparado para una ludoteca. Queremos dar herramientas para que los jóvenes puedan estudiar, hacerse de capacidades y emprender su futuro. A nosotros nos roban materiales a los jóvenes y vecinos herramientas para mejorar su presente.

Elegimos Allan por las necesidades que tiene, pero estamos indignados. Seis veces ingresaron, algunas denunciamos y otras por el cansancio y lo inútil que resulta no hemos tenido la voluntad de hacer tanto papeleo.

El comisario de antes, el de ahora, con pandemia, sin pandemia, de noche, de día, con el Centro Cultural vacío, con el Centro Cultural con gente. Ingeniero Allan es un lugar de gente de trabajo, de buena gente, de vecinos angustiados que ven pasar una realidad por delante de sus ojos que avergüenza.

Hace unos años atrás eramos una aldea tranquila, la gente compraba la leche de los carros, había menos luminarias, menos asfalto, pero menos delito. Un poblado con características rurales. Durante el fin de año la gente sacaba las mesas a la calle, se bailaba entre vecinos, se caminaba 15 cuadras a la madrugada para tomar el colectivo. Nos queda la duda: ¿en qué nos convirtieron?, ¿en qué nos quieren convertir?

Cada cosa material, con mayor o menor sacrificio se puede reponer en el futuro, consiguiéndola o apelando a la solidaridad. Nos roban más que eso en cada atraco, nos roban el buen ánimo, la predisposición, la voluntad. ¡Listo! a hacerse de paciencia, pero ya sabemos de antemano quienes se van a sensibilizar con estas líneas y también quienes no van a mover un dedo. Ustedes y nosotros los conocemos.

Comisión Directiva Centro Cultural El Varelense. Jorge Avila, David Esteban, Mauro Cordoba, Luis Demitre, Pablo Franco.