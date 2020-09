¿Cuándo volverán a celebrarse partidos de fútbol en Argentina?

Tanto es así, que incluso dos árbitros han tenido que ser sustituidos al haberse contagiado del virus y no poder pitar los partidos para los que estuvieron convocados. Una decisión bastante controvertida y que ha sembrado la polémica.

La disputa entre el Libertad y el Boca, que se disputará este mismo jueves, del grupo H, no solo pondrá a prueba la reacción ante el parón que ha sufrido el deporte en los últimos meses, sino que testará también las medidas sanitarias exigibles de cara no solo al resto de la competición sino a intentar arrancar las competiciones nacionales en el resto de países.

De hecho, se atrevió a dar un intervalo, entre el 9 y 16 de octubre, para volver a poner en marcha el torneo que pondrá, de nuevo, a prueba a los principales equipos argentinos. Aunque tan solo queda que la autorización llegue desde el Ministerio de Sanidad a esta propuesta, todo parece indicar que no habrá problema en poder comenzar de nuevo.

