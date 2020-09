¿Cuáles son los retos de las empresas en épocas inciertas?

Up Next

“No nos imaginamos hoy en día un mail que tarde semanas en ser contestado o una llamada que no se descuelgue. Eso es lo que puede aportar la nueva tecnología o incluso los formularios online” explican.

El usuario ha pasado a demandar ciertos servicios casi a la carta y, si se sigue la fórmula tradicional para personalizar, sería inviable para cualquier compañía. De ahí que hay que dar un paso al frente y usar las nuevas herramientas, programas, esquemas corporativos y posibilidades tecnológicas para no solo abaratar costes sino para dar al cliente un servicio y experiencia que roce la perfección.

La ventaja de este tipo de investigaciones es que deja patente cuál es la demanda real de los usuarios con respecto a puntos concretos, lo que lleva a que la toma de decisiones sea acertada y que no se desperdicien recursos tanto económicos como en términos de esfuerzo corporativo.

Es probable que no todos los negocios puedan volcar sus procesos online al 100%, pero sí es cierto que comunicarse con sus usuarios, concertar citas, resolver dudas o incluso permitir que de forma telemática vean el estado de su solicitud/servicio es un punto más que a favor.

Aunque es cierto que hay ciertos servicios que parece que no tienen cabida en la red, en realidad, nada más lejos de la realidad. A través de investigaciones de mercado como la mencionada, se ve patente que el usuario está en internet.

Según una investigación de mercados en España llevada a cabo por la agencia Iniciativas Virtuales, el 37% de los empresarios había comenzado a apostar por un servicio online en su compañía, utilizando herramientas de la nube e incluso digitalizando sus procesos, mientras que el 40% estaba en plena transformación cuando llegó el estado de alarma. Del restante, hay un 17% que empezaba a dar sus primeros pasos, con reticencias y un 6% que considera que su tipo de negocio no necesita digitalizarse por los servicios que presta.

Mientras que la anterior crisis se centró en un sector empresarial, la pandemia ha puesto en jaque no solo el sistema empresarial y su modelo sino también la economía a nivel mundial, poniendo en relieve que es necesaria una nueva revolución corporativa que pasa por volcar la mayoría de servicios a la vía telemática.

Desde marzo de este año hablar de empresas es hacerlo de una incertidumbre que hacía años no existía en los distintos sectores.

