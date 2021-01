“Criminalística e Investigación Criminal; líneas que las separan, líneas que las unen”; disertación internacional a cargo del doctor Jesús Vergara Padilla

Luego de la disertación los asistentes virtuales pudieron interactuar con el abogado Vergara Padilla mediante la moderación del doctor Narducci y el expositor respondió a todas las consultas de los participantes. “Una cosa es la eficiencia para arribar a una verdad objetiva y otra la eficacia para llenar estadísticas con celeridad, se deben contemplar todos los elementos que nos brinda una escena para hallar a los responsables de un hecho y no a cualquier ciudadano vulnerando su principio de inocencia. En esto se debe trabajar e investigar con profesionalismo y objetividad”, finalizó Vergara Padilla.

Asimismo luego de una breve reseña histórica de la criminalística puntualizó su alocución en las funciones que debe tener el investigador sin dejarse “contaminar por elementos externos a su tarea”; el concepto de valor de los elementos probatorios que se encuentran en la escena del crimen que no siempre es el lugar del hallazgo de un cuerpo en un caso determinado. El letrado se refirió a los puntos de relación y diferencia entre los tópicos en torno a los que giró su exposición; fue así que desarrolló el cambio que se ha dado desde hace unos años a partir de la incorporación de la teconología en torno a los elementos de prueba en un proceso.

