Crimen del empresario Anibal Miraglia: dictaron la prisión preventiva para un detenido y buscan a un prófugo

Up Next

Merced a la labor de la UFI N° 6 a cargo del fiscal Jorge Saizar como de la doctora Florencia Martínez se permitió avanzar en análisis de capturas de fotogramas de las cámaras de seguridad; idóneos de Prefectura realizaron estudios de imágenes que muestran el momento del homicidio a las 5 AM del 14 de noviembre de 2019 en inmediaciones del domicilio de Miraglia. El empresario fue ultimado cuando le iban a robar; mediante la pericia antropometrica, de comparación de imágenes y cotejo de las mismas se determinó que hubo coincidencias entre las fotos actuales de Rossini con las peritadas en las filmaciones; dichas diligencias permiten determinar que el ahora detenido y sobre el que la Justicia dictó la prisión preventiva el 30 de diciembre es el autor del disparo que le quitó la vida al vecino de Ezpeleta; tal consta en las actuaciones judiciales.

Continue Reading

Advertisement