Créditos a tasa cero: cómo abrir una cuenta en un banco para monotributistas y autónomos

Tanto bancos del sector privado como público disponen de distintos mecanismos para la apertura de una cuenta en forma online, a través de páginas web o aplicaciones, para no tener que ir a las sucursales.

Es importante aclarar que tanto la apertura de la cuenta como la emisión de una tarjeta de crédito o consumo asociada al préstamo no tendrá ningún costo mientras esté vigente el programa, hasta 18 meses después de realizado el depósito, según dispuso el Banco Central.

Según estableció la AFIP, la acreditación de los hasta $ 150.000 que podrá pedir cada beneficiario tiene como requisito indispensable contar con una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada a una caja de ahorros, por lo que los no bancarizados deberán estarlo si quieren acceder al préstamo.

Los monotributistas o autónomos que desde hoy puedan acceder a créditos a tasa cero pero no tengan una caja de ahorros en un banco a su nombre, cuentan con una serie de opciones para abrirse una en forma gratuita y, así, iniciar el trámite de solicitud del crédito.

