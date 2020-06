Covid-19: miedos y angustias por estar al frente de la trinchera

EL HOSPITAL EL CRUCE PROPONE UN ESPACIO DE SOSTÉN EMOCIONAL PARA SUS TRABAJADORES

En esta entrevista a la Dra. Beatriz Caballeira y la Lic. Paola Andreatta cuentan de qué se trata la Medicina Narrativa, ponen en valor la importancia de poder compartir lo que sucede en esta situación inédita, como lo es la pandemia de Coronavirus y cómo las palabra nos ayudan a procesar sentimientos.

-¿De qué se trata este espacio de sostén emocional que puso en marcha el hospital?

-Beatriz Caballeira: Nosotros empezamos a detectar a principio de año cuando se decretó la cuarentena y cuando empezamos a trabajar en los protocolos por el COVID que había un montón de sentimientos y situaciones que estaban angustiando, sobremanera al personal del hospital. Por eso, se nos ocurrió conjuntamente con una médica residente de terapia intensiva, Yasmin Saad empezar a realizar estos talleres. Son encuentros de reflexión para tener un espacio y poder compartir lo que nos está pasando y a su vez encontrar el remedio a las necesidades que nos surgen en esta situación tan atípica y desbordante. A lo mejor no hay una solución única o una receta para esto, pero sí puede haber algunas herramientas, eso es lo que psicóloga Andreatta e intentamos buscar.

-Paola Andreatta: a partir de demandas individuales y respetando la distancia social decidimos poner en marcha los talleres de sostén emocional. Porque sabemos que esto va a dar resultados positivos a posteriori. Los encuentros amortiguan las angustias y ayudan a procesar y evitar caer en un estrés post traumático.

-En el Hospital El Cruce ya se venía implementando el taller de Medicina Narrativa, ¿con la pandemia de COVID-19 tuvieron que reformular el temario este año?

-Beatriz Caballeira: Este año la dirección Ejecutiva del hospital se propuso crear un programa de Medicina Narrativa para continuar con los talleres de formación que ya se venían realizando para todos los trabajadores de la salud. Lo que buscan específicamente estos talleres es que cada uno de los trabajadores sea más efectivos en el tratamiento con los pacientes y poder lograr una relación más efectiva. Los talleres de sostén emocional son una prolongación de lo que se venía haciendo. Lo que buscamos es una apertura a todos los trabajadores del hospital en esta situación muy especial.

¿Qué sería la Medicina Narrativa?

-Beatriz Caballeira: la Medicina Narrativa quizás confunde porque muchos creen que es solo para médicos y no es así. Incluye a todos los trabajadores de salud y es narrativa porque significa que lleva consigo las historias de las personas. Es decir, lo que intenta es ahondar en la historia personal de los pacientes para así encontrar la mejor terapéutica. Incluir su historia de salud. La medicina narrativa lo que busca es lo que la medicina científica perdió. En la actualidad y debido al avance tecnológico, en el conocimiento y el avance de la medicina basada en la evidencia tan necesaria, lo que hizo es fragmentar a la persona en un montón de pedacitos. Por eso, perdimos ese todo, al paciente con toda su singularidad, lo que trae su bagaje cultural y sus prácticas.. Muchas veces vemos que los pacientes no toman la medicación y no nos logran decir los motivos verdaderos. Y justamente con la medicina narrativa podemos buscar, armar a través de una buena comunicación, una escucha efectiva para lograr que los pacientes adhieran a los tratamientos, a los estudios complementarios y aunque estén enfermos. Porque muchos padecen enfermedades crónicas puedan sentirse sanos y transitar la enfermedad de la mejor manera posible.

-¿Por qué deberían asistir a estos talleres el personal administrativo?

-Beatriz Caballeira: todos los que estamos en contacto o vemos de cerca algún paciente y trabajamos en salud, desde el trabajador que otorga los turnos, quiénes lo reciben en gestión de pacientes, los que tramitan prótesis, es decir todos aquellos que se encuentren realizando cualquier gestión administrativa puede y debería participar de los talleres de medicina narrativa. Tenemos que saber que atrás de esa persona que asistió al hospital hay una historia y eso nos va a involucrar. Y si estamos involucrados vamos a hacer mejor nuestro trabajo.

-Paola Andreatta: la pandemia es un evento externo que nos toca a cada uno de diferente manera. Irrumpe en la subjetividad de cada individuo y de ahí cada uno va resolviendo con sus propias herramientas. Y acá no hay distinción si sos médico, enfermero, técnico, administrativo, kinesiólogo, farmacéutico, empleado de limpieza o de seguridad, profesionales de legales, docencia y otros.Estamos todos parados frente a algo externo que irrumpió en nuestras vidas y produce cambios en lo laboral en lo económico y en nuestra psiquis.

-¿Cómo vive el personal del Hospital El Cruce la pandemia?

-Beatriz Caballeira: lo que hemos podido detectar ahora en los talleres es que les pasa lo que está escrito en la literatura ante una crisis. Hay ansiedad, miedo, incertidumbre y hay situaciones que son las esperadas. Pero vemos que en cada uno de los encuentros cada asistente se va con algo como bandera para sobrellevar esta situación que nos afecta a todos.

Al principio había miedo, pánico a una situación desconocida y ahora con la estabilización de los protocolos internos, las capacitaciones y el entrenamiento que hemos tenido da más tranquilidad y es otra situación como de espera.

-Paola Andreatta: Hay cansancio también de la propia espera pero para esto trabajamos con el antídoto que cada uno tiene para sobrellevar estas situaciones. Porque por ahí lo que me hace bien a mí no es igual en otro compañero. De eso surgen muchas cosas en los talleres como el trabajo en equipo, el compañerismo, la comunicación y el sostén familiar. De poder llegar a casa y abrazar a mi familia. El mayor temor es el contagio a los familiares y hay compañeros que decidieron ir a vivir lejos de su familia para no contagiarlos.

-¿Cómo es la modalidad del taller?

-Beatriz Caballeira: Se trata de un único encuentro de no más de diez personas. Nos presentamos y hacemos un ejercicio narrativo en donde escribimos lo que nos está pasando y como lo sobrellevamos. Se escribe bastante y salen muchas cosas positivas, el apoyo de los compañeros y una reafirmación de su vocación.

¿Qué esperan de estos talleres?

-Beatriz Caballeira: creo que todas las veces que tengamos la posibilidad de ser escuchados algo cambia y que eso lo dejemos por escrito y si además quiere ser escuchado por la autoridades del hospital es fundamental. Tienen que aprovechar, venir y decir lo que necesitan contar lo que les está pasando. Así llegamos a una respuesta.

-Paola Andreatta: que circule la palabra es sanador desde tiempos remotos. La medicina narrativas es buscar el lado humano de cada profesional y saber que le pasa a cada uno, y también mostrarse vulnerables ahí es donde el compañero y así hay trabajo en equipo.

Para participar de los encuentros que se realizan en el Aula 1 los interesados deben inscribirse previamente al siguiente link: http://www.hospitalelcruce.org/hecrep/narrativa/