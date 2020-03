Coronavirus: la UNAJ dispuso que quienes viajaron al extranjero se abstengan de ingresar por 15 días

La Universidad Nacional Arturo Jauretche estableció medidas de resguardo necesarias ante la propagación del Coronavirus, a partir de lo establecido por las resoluciones 178 y 184/2020 dictadas por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación. De esta manera, aquellos integrantes de la comunidad universitaria, ya sean nodocente, docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, que hayan regresado a nuestro país luego de haber estado en países con brote del Coronavirus, deberán abstenerse de ingresar a la UNAJ hasta transcurridos quince días desde su arribo a la Argentina, aunque no presenten síntomas de estar afectados por virus COVID-19.

