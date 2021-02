Coronavirus: enfermeros que hacen historia vacunando en el Hospital El Cruce de Varela

Son héroes silenciosos. Todos los países coinciden en la importancia de la vacuna del coronavirus para el futuro. Investigadores de todo el mundo trabajaron para dar con la vacuna anti Covid_19 efectiva con la que se podrá evitar que, en un futuro, el Covid-19 vuelva a hacer mella a nivel global, poniendo en jaque a todos los continentes.

Las primeras vacunas contra el coronavirus empezaron a aplicarse justo cuando el número de contagios y muertes por covid-19 volvió a dispararse en numerosos países.

A 344 días del primer caso, el 3 de marzo del año pasado, y con casi 11 meses de cuarentena, Argentina llegó a los 2.001.034 contagios por coronavirus.

La vacunación es un acto primordial para favorecer la salud colectiva

En el Hospital El Cruce de Florencio Varela hay un gran equipo de vacunadores organizados por Patricia Roussel que hoy cumplen un rol histórico en la pandemia.

Roussel es magíster en Enfermería trabaja en el Hospital El Cruce desde el 2008 desarrollando diferentes tareas asistenciales. En 2013 la pusieron al frente del vacunatorio. Actualmente es la directora de Enfermería del Hospital El Cruce y ha recorrido un largo camino para contribuir en el fortalecimiento de las inmunizaciones.

“Mis primeros pasos en la enfermería comunitaria se desarrollaron en terreno en el primer nivel de atención, más específicamente en los centros de salud de Berazategui. En ese momento había ingresado por una beca de nación, médicos comunitarios. Estaba en el hospital móvil recorría los diferentes barrios, vacunando a la población, leyendo las libretas sanitarias completando los calendarios incompletos. Hablaba con la gente y les contaba la importancia de la vacunación. Trabajábamos casa por casa. Compartíamos una jornada laboral en los barrios en territorio con diferentes culturas. Cuando uno va transitando la profesión se va encontrando con gente en el camino, uno de mis primeros maestros me decía vos tenés que pisar el territorio para poder conocer las necesidades. La enfermera comunitaria muchas veces no tenía valor o incluso estaba desvalorizado su salario como también su saber. Para mi trabajar como enfermera comunitaria marcó mi vida”, sostuvo.

Cómo se creó el vacunatorio

En otro tramo de la charla recordó su paso por el vacunatorio “hasta ese momento el hospital no contaba con un vacunatorio formalmente por eso presenté a la dirección un proyecto para implementarlo. Teniendo en cuenta las características de este hospital que es de derivación el vacunatorio trabajaba únicamente con sus pacientes y los trabajadores. Fue difícil porque todos me decían que no iba a lograrlo. Arrancamos con un espacio y equipos compartidos con Infectología y luego el vacunatorio tuvo un nuevo espacio, llegaron las heladeras vidriadas con triple control de temperatura, un sistema especial que lo proporcionó Ingeniería Clínica para controlar la temperatura, realizamos la base de datos y con el equipo de Comunicación Social diseñamos los carnets y constancias de vacunación con el logo de la institución. Así fue creciendo el vacunatorio paralelamente fui desarrollando mi tesis de maestría que se denominó ‘Gestión por procesos en un vacunatorio de alta complejidad’. Por eso el vacunatorio es como mi hijo, recordó.

Un equipo que hace historia contra el coronavirus

También explicó que nunca se imaginó la importancia que iba a adquirir este trabajo en medio de una pandemia. El vacunador y la vacunadora están cumpliendo un rol fundamental. En el Hec teníamos equipos capacitados pero tuvimos que volver a capacitarlos porque la Sputnik V es una vacuna nueva y todo esto es muy es muy dinámico. Estamos aprendiendo todos los días en el hacer diario: qué es la vacuna, qué efectos adversos nos puede traer, cómo completar las planillas en el sistema provincial y nacional y cómo mejorar el proceso. Ahora viene un gran desafío la llegada de más dosis para la vacunación masiva a docentes, personal de seguridad, trabajadores esenciales y a los adultos mayores. Fue muy duro trabajar durante la pandemia, atender a los pacientes, a nuestros compañeros y familiares. La vacunación nos dará la inmunidad que necesitamos para que esta pandemia se termine porque nos afectó a todas y todos, sostuvo Patricia Roussel.

La tarea de vacunación en el HEC la realizan los Lic. Jeremias Marti, Erika Ditz, y son coordinados por la Lic. Liliana Barboza. Es importante destacar que para poder ser vacunador y vacunadora hay que realizar el curso PAI (Programa Ampliado de Inmunización).

La enfermería con nombre propio

La Lic. en Enfermería Erika Ditz trabaja en el HEC desde hace 13 años y además es vacunadora, nos explicó “para ser vacunadora hay que realizar un curso aparte, donde te capacitan sobre todas las vacunas del calendario nacional, te enseñan la técnica de aplicación y reconocer la libreta sanitaria del paciente para identificar qué vacunas le falta y saber a qué edades se aplican”, explicó.

“Aplicar la primera dosis de Sputnik V significó esperanza, emoción, satisfacción. Porque esto es un paso muy importante es conmovedor. Estamos haciendo historia y me siento privilegiada y agradecida”, puntualizó Ditz.

Cómo es el Programa Ampliado de Inmunizaciones

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción que se realiza en conjunto con las naciones del mundo y los organismos internacionales.

La importancia de llevar adelante estas acciones permitirá lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con fuerte compromiso de erradicar y controlar las mismas.

Los Jefes y las jefas PAI son los/las referentes técnicos políticos designados por las autoridades sanitarias locales a nivel provincial son el contacto directo con la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del ministerio de Salud de la Nación.