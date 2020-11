Coronavirus en Varela: Watson agradeció al personal de la salud por “evitar el colapso del sistema”

“Resultó imprescindible la articulación entre el Estado argentino, bonaerense y distrital en conjunto con la empresa para no parar de producir e incluso incorporar personal a pesar de la pandemia “, reflexionó el mandatario

Medina señaló que “la pandemia ocupó gran parte del tiempo y postergó planes que fueron reanudándose paulatinamente”. El funcionario repasó las acciones efectuadas durante los últimos ocho meses: culminación de obras, aumento en la capacidad tanto de testeo como de rastreo, la eficacia en el diagnóstico más la articulación entre los efectores públicos con los privados. “Ha sido un trabajo maravilloso. Tuvimos grandes oportunidades que supimos aprovechar porque hicimos cosas que nunca ocurrieron antes no solo por intervenir ante un suceso inédito sino por la firme convicción de resguardar la vida de los argentinos y argentinas”, afirmó.

Continue Reading

Advertisement