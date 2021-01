Up Next

“En los hisopados que hicimos ayer en la Peatonal, detectamos casos positivos en vecinos y vecinas con sintomatología muy baja pero que se encontraban circulando por la vía pública”, señaló. “Tenemos que instar a la población a que si tiene algún síntoma, permanezca en sus hogares y no salga”, reiteró Watson. Asimismo, recordó que el Municipio dispuso cuatro lugares fijos para la realización de testeos rápidos –Centro de Salud Villa Vatteone, CIC Ingeniero Allan, CIC San Francisco y CAPS Padre Mugica.

Continue Reading

Advertisement