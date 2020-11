Conoce la historia detrás de los empresarios más exitosos del mundo

Otra gran historia de éxito es la de Steve Jobs. Nacido en 1955 en California, Estados Unidos, Jobs fue el cofundador de la famosa compañía Apple Computer, Inc. y un innovador en el diseño de computadoras. El gurú tecnológico creció con sus padres adoptivos sen Silicon Valley, la meca de la tecnología, y desde joven tuvo interés por crear y reparar objetos tecnológicos, incluyendo las computadoras. Más adelante en 1974 se encuentra con Stephen Wozniak, un amigo de su adolescencia que trabajaba en una empresa multinacional de tecnología, y a quien le sugirió hacer negocios juntos. De esta forma fue como Jobs y Wozniak diseñaron la primera computadora Apple I, en un garaje y con el dinero ahorrado de la venta de auto de Jobs y una calculadora programable de Wozniak. Desde ese entonces revolucionaron por completo el mundo tecnológico, ya que rápidamente Jobs se dio cuenta del gran potencial que tenían las computadoras portátiles y Wozniak se dedicó a diseñar y mejorar sus modelos. De esta manera nació la famosa Apple II, la cual vino con una elegante carcasa y un teclado. De ahí en adelante la compañía creció tanto que ya no vendían únicamente computadoras, sino lanzaron toda una gama de productos como iPod, iPad y por supuesto los famosos iPhone. Estos últimos siendo sin duda el producto estrella de la marca, ya que en comparación con otros celulares, los iPhone cuentan con muchas ventajas que los destacan, como la facilidad para aprender a usar la interfaz de su sistema operativo (iOS) y la poca memoria que almacenan sus aplicaciones preinstaladas; sin mencionar la impresionante fidelidad que tiene los usuarios de Apple con la marca.

Indudablemente no existe una fórmula única de medir el éxito, este se presenta de diferentes formas y tamaños. Sin embargo, al analizar la historia podemos encontrar algunos casos extraordinarios de personas que han dejado huella en diferentes industrias y campos. Desde grandes inversionistas hasta importantes empresarios, en esta oportunidad exploramos la vida de dos de las personas más influyentes del mundo.

