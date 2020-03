Conoce la historia del Chevrolet Camaro y algunos de sus mejores modelos

A comienzos del siglo XXI, el Camaro era un producto antiguo y, aparentemente, irrelevante y arcaico. Chevy celebró el 35 aniversario del Camaro con un paquete gráfico especial en el coupé y convertible Z28 SS, y luego mató el automóvil. Al parecer para siempre. Pero no fue así….

En el ’75, la opción Rally Sport apareció con nuevos colores. Si bien actualmente no parecen tan estéticos, para la época fue muy exitoso

Aunque el Camaro se convertiría en el rival más intenso del Mustang, su historia no es estrictamente paralela a la del producto Ford. Y con seis generaciones de Camaros de coches nuevos ya detrás, vale la pena registrar esa herencia.

Si bien hubo nociones avanzadas para producir una especie de “Super Nova” antes del debut del Mustang, no fue hasta que el Mustang fue un éxito probado en agosto de 1964 que se dio el visto bueno para acelerar la producción de un automóvil comparable.

La introducción del Mustang en abril de 1964 sorprendió a casi todos, excepto a Ford claro, con la guardia baja. ¿Dónde estaba el auto deportivo accesible de Chevy para competir con el Mustang? El Corvair de motor trasero realmente no lo era, y el Chevy II Nova carecía de atractivo.

