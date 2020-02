Condenaron a dos hombres de Solano por el intento de homicidio de un policía en Varela

El Tribunal Criminal 1 de Florencio Varela condenó a dos hombre de San Francisco Solano por el robo e intento de homicidio del policía bonaerense Sergio Arreyes, cuando fue interceptado por los ahora condenados quienes armados y en una moto robaron sus pertenencias, su arma reglamentaria con la que uno de ellos le apuntó en el rostro y le gatilló, no saliendo el proyectil. Las penas fueron de 13 y 14 años.

Los jueces Florencia Butierrez, Natalia González Aguirre y Fabio Stremel encontraron culpables a Ángel A. Cordero(30) y a Matías A. Enrique(27) por los hechos acaecidos el 10 de octubre de 2018 donde fue víctima Sergio Arreyes en calle Derqui 55 de Florencio Varela.

Los magistrados resolvieron por una unidad, la pena de 14 años para Enrique y 13 años de condena para Cordero por los hechos sucedidos en Varela el 10/10/18 en perjuicio de Arreyes y por el acaecido en Estación Solano en perjuicio de la administración pública el 15/10/18.

Según el fallo del Tribunal 1 de Varela, Cordero y Enrique fueron encontrados “coautores penalmente responsables” de los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal , con homicidio agravado por la condición de policía de la víctima en grado de tentativa en concurso real ” por el hecho del 10/10/18 en perjuicio de Arreyes y el del 15/10/18 en Est. Solano. Asimismo , el Tribunal resolvió que a Enrique se lo condene además por el delito de ” encubrimiento”.

Se salvó por el seguro de su arma

“Cuando estaba tirado, me sacó el arma, tenía la cara contra el piso y al girarme para verlo a él, me tenía apuntando con mi arma y me gatilló. No salió el disparo porque tenía seguro” contó el agente de la Policía bonaerense Sergio Arreyes, que al momento de ser asaltado y baleado prestaba servicio en la Comisaria Segunda de Varela, con el cargo de encargado de entrega de notificaciones.

El uniformado reconoció en la investigación y ante los jueces del TC1 que quien le gatilló con su arma reglamentaría “Enrique es el que me apuntó con el arma y me gatillo…”.

El hecho

El 10 de octubre de 2018 cuando Sergio A. personal policial de Varela Segunda se encontraba entregando notificaciones policiales en la calle Derqui 55 de esa localidad y fue interceptado por dos hombres en una moto, quienes a punta de pistola le sustrajeron su celular y en el intento en que entregaba su billetera fue golpeado por los malvivientes que al notar que era de la fuerza lo atacaron a golpes, le sustrajeron su arma reglamentaria con la cual le gatillaron en una oportunidad, salvando su vida dado a que tenía el seguro puesto.

RMP