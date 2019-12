Condenan a dos policías de la comisaría 4° de Bosques por pedirle 50 mil pesos a una vecina para “no armarle una causa”

Dos policías de la seccional 4° de Bosques en Florencio Varela fueron condenados a penas de 5 años y 3 meses y 5 años y 6 meses de prisión por extrosionar a una vecina de ese distrito solicitándole 50 mil pesos para “no armarle una causa” luego que se diera un conflicto por la venta de una vivienda en un terreno fiscal. Para el juez del Tribunal Oral N° 2 Pablo Pereyra, quedó acreditada la responsabilidad penal de los uniformados y no dudó en dictar pronunciamiento condenatorio.

Los hechos que se ventilan se dieron el 19 de febrero de 2017 cuando la denunciante se dirigió a la seccional mencionado y se reunió en al menos tres oportunidades con los imputados Agustín Chazarreta y Francisco Larrosa, ahora condenados a penas de 5 años y medio el primero y 5 años y 3 meses el segundo. Fue contundente el doctor Pereyra: “la testigo no mintió -es decir la víctima de la extorsión-, no tenía ningún movil para mentir, ella cumplió con lo que le dijeron los policias y se fue tranquila, por ello no encuentro la motivación para que hubiese incurrido en dichos falsos. Creo que los sucesos se dieron como los describió la mujer y por ello no hago lugar a los fundamentos esgrimidos desde las defensas de los encartados”.

“A mi criterio la calificación adecuada es la de extorsión”, agregó el magistrado al dar a conocer las penas en la sala B del primer piso de la sede de Penales de Quilmes.

La denuncia

En la primer audiencia la denuncia que derivó en las condenas fue la de la mujer que había recordado: “me dirigí a la comisaría porque se había generado una situación con la señora a la que le había vendido la casa que se encuentra en un terreno fiscal en Santa Lucía y Aconquija”.

Más adelante había dicho que “mi exsuegro fue a la vivienda y la quiso sacar cuando esa propiedad era mia de antes de casarme con mi expareja. Entonces Chazarreta y Larrosa me decían que había hecho fraude y que me podía tener un problema. Entonces volví y me dijeron que si les daba 50 mil pesos, podía solucionarse todo”.

“Entonces fui y me indicaron que lo colocase en un paquete de yerba vacio, así lo hice y luego se lo comunique a mi novio y a mi mamá, tomaron el dinero, salieron y dijeron que todo se había solucionado, que desde fiscalía explicaban que la posesión era mia”, había declarado en el juicio.

Apelación

El doctor Guillermo Baqué, defensor particular adelantó a Data Judicial que realizará la reserva para apelar las medidas del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes.