Concejales de Varela mantuvieron reunión en línea con el intendente del distrito

En la reunión también se trabajó sobre la actividad comercial local y los intendentes le van a pedir al gobernador Axel Kicillof la autorización para habilitar algunas actividades vinculadas al ámbito profesional como abogados, escribanos, nutricionistas, podólogos, etc. teniendo en cuenta que esas generen el menor movimiento posible de vecinas y vecinos.

