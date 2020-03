Con fuertes críticas a Vidal, Axel Kicillof abrió las sesiones de la Legislatura provincial

y ustedes han visto la Casa de Gobierno, está abandonada, con desidia”, dijo en referencia a que Vidal no utilizaba la sede gubernamental de la ciudad de La Plata.

En línea con el discurso del día anterior del presidente Alberto Fernández en el Congreso, Kicillof planteó que “para la provincia no hay nada peor que un plan neoliberal” y añadió que “nunca más debe volver el neoliberalismo a gobernar”.

“La propuesta que tengo para los dirigentes de la Provincia y la Legislatura, es empezar a reparar el estado de abandono, recuperar lo que se ha perdido y trabajar para revertir esa situación que no merecen los bonaerenses”, sostuvo el mandatario provincial.

