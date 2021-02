Con estricto protocolo y en pocas escuelas, así arrancaron las clases presenciales en Varela

Es un retorno atípico a las escuelas. Estrictos protocolos, pocas escuelas y en medio de la polémica en torno a las condiciones edilicias de los establecimientos, luego de casi un año del cese de la presencialidad debido a la pandemia, se concretaba esta mañana en Florencio Varela el regreso a las aulas de estudiantes de primaria y secundaria que necesitan recuperar contenidos curriculares del año pasado para encarar de mejor forma el

ciclo lectivo de este 2021.

Al respecto, el Secretario General de Suteba, seccional Florencio Varela, Julio Gutiérrez dijo a Infosur que “no muchas (escuelas) arrancaron. Hay pendientes arreglos de baños, de infraestructura, de provisión de insumos de seguridad e higiene. Hay varios programas en ejecución desde el Gobierno Provincia con mucho presupuesto para dar respuesta a esto, pero viene un poco lento. Por eso teniendo como marco el Plan Jurisdiccional se organiza la presencialidad (semipresencialidad digamos porque se se sigue trabajando virtualmente) en las escuelas según las características de cada una“.

El coronavirus cambió los hábitos en las aulas

De esta manera, los alumnos y docentes se reencontraron, si se quiere, en medio de un clima “enrarecido” puesto que no está permitido el contacto físico ya que se exige la preservación del distanciamiento comunitario. El abrazo, el beso, el estrecharse una mano son costumbres que por el momento no se permiten debido a la capacidad de transmisión que ha demostrado el coronavirus a lo largo de un año.

En ese sentido, en cada ingreso a las escuelas niños y jóvenes debían pasar por una suerte de control sanitario donde se les higienizaba las manos con alcohol y se les tomaba la temperatura con termómetro digital. A eso se suma, conforme las directivas de Educación, que en los colegios no habrá kioscos, los alumnos no podrán compartir alimentos ni botellas y los recreos deberán ser distintos: con distancia y sin juegos con contacto físico. Los comedores escolares no funcionarán en la actual etapa, pero continuará el Servicio Alimentario Escolar a

través de los módulos que se entregan a las familias.

Cómo es la presencialidad hasta el 1 de marzo

La ministra bonaerense Agustina Vila aclaró que se tratará de una “presencialidad cuidada y segura, cumpliendo pautas obligatorias como uso de tapabocas, clases de no más de 90 minutos, ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible, evitar aglomeraciones en espacios de encuentro, limpieza y desinfección frecuentes y distancia social dentro del aula de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con el docente”.

Según pudo saber Infosur, en Florencio Varela, hoy concurren los alumnos que no tienen conectividad. Presencialidad hoy, tarea para mañana y regresan el viernes. Este medio quiso consultar a la presidenta del Concejo Escolar esta mañana pero todavía no atiende la requisitoria periodística.