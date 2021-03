Comunicado de los jueces de Paz y Familia ante los casos de violencia de género en la Provincia

Consultados algunos de los magistrados de los fueros explicaron a Data Judicial que “en Quilmes funciona un trabajo articulado y en lo macro el distrito está separado de la general en este aspecto, donde se tienen medios como botones antipánico, acciones conjuntas, pero la realidad de la Provincia es que ante los casos que se dan y se cuestiona a la Justicia, nosotros somos un Poder del Estado pero no tenemos todos los medios a nuestro alcance”.

Otro de los puntos de reclamo se centra en que se implementen en los municipios “dispositivos que trabajen sobre masculinidades violentas, en particular con varones ya denunciados por ejercer violencia”. Así, los magistrados puntualizaron que “es necesario que todos los municipios cuenten con botón antipánico al tiempo que también reclama avanzar con la provisión de otros dispositivos como las tobilleras duales.

