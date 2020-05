Cómo usar Whatsapp Web en cualquier navegador

Up Next

También existe la aplicación para macOs, lo que facilita mucho el trabajo. La ventaja que tiene la aplicación, es que solo tienes que iniciar sesión una sola vez. Lo que quiere decir que cada vez que entres en la aplicación, podrás usarla directamente. Eso si, no te olvides de tener el teléfono con conexión a Internet.

También tienes que asegurarte de que tu teléfono esté siempre conecta a internet. Si la conexión a internet falla, no se actualizarán tus mensajes en el navegador. De momento no puedes configurar una nueva cuenta de WhatsApp en el ordenador, pero seguro que algún día se podrá.

WhatsApp, cuyo nombre responde a un juego de palabras en inglés que significa “qué hay de nuevo”, surgió como una alternativa a los mensajes de texto (SMS) y fue creada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton, ambos ex empleados de Yahoo.

