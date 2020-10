Cómo tramitar la Tarjeta Progresar a través del Anses

Las becas progresar resultaron especialmente útiles para los jóvenes con el arribo de la pandemia. Si bien las políticas de distanciamiento social y aislamiento resultaron efectivas para combatirla, las iniciativas como Progresar permitieron a muchas y muchos jóvenes continuar su formación educativa en el ámbito digital. Disponer de la tarjeta Progresar posibilita el manejo de los fondos de la beca de manera sencilla y su tramitación no presenta ningún inconveniente.

Hoy por hoy, la mayoría de los trámites de inscripción a programas de este tipo pueden realizarse de manera presencial u online, aunque algunos documentos deben ser solicitados de manera presencial al establecimiento educativo en cuestión. Este es el caso del formulario de inscripción , el cual debe ser firmado por una autoridad de dicho establecimiento. El mismo luego debe ser adjuntado junto con una foto del DNI y la partida de nacimiento (o certificado de residencia legal de no menos de cinco años previos a la inscripción) y subido a la web de Anses.

El programa recibe sus fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) y coordina sus actividades mediante varios ministerios que actúan de manera conjunta. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años —para ciertas personas en circunstancias particulares este límite no aplica —, cuyos ingresos no superen un monto equivalente a tres salarios mínimos (esto incluye al grupo familiar ). Los datos del programa están a disposición de cualquiera que quiera consultarlo ( entrar en mi-asnses.com.ar ).

