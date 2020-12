Cómo mantener motivados a tus empleados durante COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha puesto de rodillas al mundo entero. Los países de todo el mundo se vieron obligados repentinamente a implementar políticas de distanciamiento social y órdenes de quedarse en casa. Debido a estas regulaciones, la mayoría de las empresas no tuvieron más remedio que hacer la transición a fuerzas laborales completamente remotas para mantener a sus empleados sanos y seguros. En el mundo anterior al COVID, solo el 20% de las empresas trabajaban desde casa. Ahora, el 98% de la fuerza laboral es remota.

Trabajar desde casa no es fácil, para quienes no estaban acostumbrados a ello, por lo que no es sorprendente que algunos empleados se sientan ansiosos y menos dispuestos durante estos tiempos de incertidumbre. Algunos líderes han tenido que optar por diferentes estrategias para tener a su equipo motivado, desde bonos extras, regalos corporativos, reuniones sorpresa por videollamada o días libres especiales.

Ya sea que estén equilibrando el trabajo a distancia con el cuidado de niños o se sientan aislados, el bienestar mental de los empleados podría estar sufriendo, lo que impacta directamente en la calidad del trabajo y desempeño. Hoy te damos algunas ideas para mantener motivados a los empleados mientras trabajan desde casa.

La comunicación es clave

Cuando tus empleados trabajan desde casa, es fundamental comunicarse con ellos de manera eficaz, especialmente durante estos tiempos difíciles. Podés agendar llamadas diarias o reuniones de equipo semanales y asegurate de utilizar buenas herramientas de teleconferencia para mantenerte en contacto con tus empleados con regularidad. Podés ver cómo están y si tienen algún obstáculo.

Dado que tus empleados todavía se están adaptando al trabajo remoto, considerá la posibilidad de darles horarios de trabajo flexibles o extensiones en los plazos para reducir sus niveles de estrés. Animalos a que acudan a ti si tienen dificultades y asegurate de que sepan que estás allí para apoyarlos. Cuidá que la comunicación con ellos esa fluida.

Ser transparente

Debido al impacto de COVID-19 en la economía, muchas empresas han tenido que reducir el tamaño de su fuerza laboral. Con este gran cambio, los empleados podrían sentir una sensación de inestabilidad. A medida que avanzás y comenzás a reconstruir tu empresa, es fundamental restaurar la fe en el futuro de la organización. Para ayudarlos a ganar confianza nuevamente y mantenerlos motivados, continuá defendiendo los valores de tu empresa y se transparente con ellos.

Mostrale a los empleados como va la empresa, que se está haciendo para mejorar y como ellos pueden aportar. Enseñale datos y gráficos durante las reuniones para darles una idea de donde se encuentran en este momento y hacia dónde planeás ir. Y cuando a tu empresa le vaya bien, asegúrate de celebrar esas victorias con ellos. Ser honesto con tus empleados y mantenerlos constantemente actualizados en una buena manera de motivarlos.

Ayúdalos a mantenerse conectados

Si tus empleados se sienten aislados mientras trabajan desde casa, es probable que sus niveles de motivación sean mínimos. Afortunadamente, con la tecnología, podés ayudarlos conectarse, sin importar dónde se encuentren.

Desde organizar almuerzos virtuales en equipo y happy hours hasta celebrar aniversarios laborales y cumpleaños. Incluso podés enviarles un presente para sepan que los tenés en cuenta.