Como están las cuotas para el ganador de La Liga

El más reciente fue sobre un gol anulado al Valencia, que se decretó como posición adelantada, cuando claramente el jugador no intervenía en el juego. Esto levanto la indignación de los valencianos y por supuesto de los culés.

Además de partidos trepidantes en lo que queda de liga no va a faltar la polémica entre los dos grandes. Es que ya se dejan caer acusaciones de ambos bandos sobre ayudas arbitrales para un lado y para otro.

Al conjunto blanco se le ha visto bien, tienen buen recambio y han terminado los partidos en plena forma. Contra el Valencia fue un atractivo duelo de ida y vuelta donde debieron emplearse a fondo para ganar y muy bien ese encuentro. Claro, no podrán jugar así todos los partidos, pero vaya que tienen más fondo que los blaugranas.

Otro aspecto relevante a tener en cuenta al momento de considerar al campeón, es el físico de cada plantilla. En eso el Madrid se ve un poco más entero, y no solo en esta reanudación, sino durante toda la temporada.

Antes de hacer tus apuestas al ganador no te olvides de mirar el calendario, y otro punto muy importante, el físico de cada plantel. Recordemos que se está jugando una “liga express” y no todos los jugadores van a rendir al mismo nivel.

Pues nos encontramos con que las cosas no han cambiado demasiado para las casas de apuestas. Estas siguen viendo como favorito para quedarse con la liga al Barcelona, cuya cuota es de 1.60. Eso en comparación con la cuota de 2.20 que tiene el Real Madrid le da una ventaja considerable .

Ambos equipos terminarán la liga fuera de casa, pero como vemos los culés tienen dos partidos de alto riesgo. Sin contar que durante toda la temporada no le ha ido muy bien fuera de casa se enfrenten al equipo que sea. Así que son cosas para considerar al momento de hacer tus apuestas deportivas Betsson por el ganador de la liga.

