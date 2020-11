Cómo diversificar los cultivos: La vuelta a lo más natural, la búsqueda de alimentos libres de agroquímicos

Up Next

Mariela Echevarría es estudiante de quinto año de Gestión Ambiental de la UNAJ. Comenzó a trabajar con los productores de la Periurbana después de cursar la materia Gestión de establecimientos productivos del periurbano, que dicta Gustavo Tito en la universidad. “La experiencia es toda positiva. El aula campo, llevar la universidad a la tierra, es muy bueno tanto para nosotros que aprendemos y podemos aplicar lo que estudiamos, como para los productores que muchas veces trabajan de forma muy artesanal, sin mucha organización. También les acerca la universidad, muchos de sus hijos comenzaron a estudiar en la UNAJ a raíz de este acercamiento”, cuenta Mariela. Con la llegada de las semillas de batatas de San Pedro, Mariela fue asignada a realizar el seguimiento de esos cultivos: “Este fue un año muy particular. Tuvimos que pensar cómo seguir, cómo sostener las ferias periurbanas. Después surgió este convenio con el INTA y fuimos acompañando a las familias productoras. Son familias que en ese pedazo de tierra tienen su sustento de vida. Si les facilitamos la llegada de nuevas variedades, pensamos juntos la comercialización, básicamente llevamos adelante un trabajo de gestión ambiental, ganamos todos”

Al ser comercializada sin intermediarios, los bolsones se venden a un precio menor que el que se encuentra habitualmente en las verdulerías y las familias productoras también se ven beneficiadas por no tener que vender a distribuidores. Una propuesta productiva donde todas las partes se benefician.

La Periurbana es una feria de productos saludables que cosechan agricultores familiares de Florencio Varela. Debido al aislamiento, desde marzo no han podido volver a instalarse en los espacios que solían hacerlo, entonces se decidieron formar nodos solidarios, puntos de distribución, llegando a abastecer a más de 450 familias.

En el corredor orgánico que se extiende entre Florencio Varela, Berazategui y La Plata, los cultivos más característicos son los de hortalizas no pesadas (hojas verdes y coles). Por eso, desde hace un tiempo, comenzó a pensarse la incorporación de especies como zanahorias, papas, batatas y calabazas que favorezcan una oferta más diversa y otro aprovechamiento de los suelos.

