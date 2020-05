¿Cómo contrarrestar la resistencia de las malezas a los herbicidas?

La buena noticia es que todavía existe un buen control de las resistencias com Flumioxazin y Terbutilazina como herbicidas preemergentes en trigo, y Atrazina en Maíz . Sin embargo, existe un riesgo considerable de que la pérdida de los principios activos reduzca las alternativas químicas para el control de las malezas. Se recomienda monitorear exhaustivamente los lotes con mayor frecuencia tras la aplicación de los activos para detectar fallas y actuar de manera inmediata. La recomendación también aplica para los cultivos con siembra invernal.

La nueva resistencia se suma a la reconocida Rama negra que afecta al país a lo largo y ancho de las zonas agrarias, sin distinción de climas ni maniobras preventivas. Por este motivo no es casualidad que la venta de repuestos desmalezadoras siga manteniéndose a tope de compras, pese a la situación de crisis y freno de las exportaciones producto de la pandemia de COVID-19.

Se trata de una problemática que año tras año en épocas cercanas a las primeras heladas invernales suele desvelar a muchos productores del país que no encuentran respuestas sólidas sobre cómo combatir con eficiencia a las malezas resistentes .

