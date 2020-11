Como candidata independiente Asha Amritraj se postuló para las elecciones de El Salvador 2021-2024

Bajo la modalidad de una candidatura no partidaria, Asha Amritraj presentó recientemente su postulación a la Asamblea Legislativa de El Salvador para el periodo 2021-2024. La postulación de la salvadoreña, se da a propósito de los próximos comicios a celebrarse programados en el país para el primer trimestre del 2021.

Continue Reading

Advertisement