Cómo calcular el costo de una obra de construcción

Hay que calcular salario, gastos de cargas sociales como impuestos y obras sociales y no olvidarse del seguro de trabajo obligatorio.

Al momento de contratar a una empresa o un particular del área de la construcción, el responsable calculará los costos de todos los materiales y mano de obra y le sumará su ganancia. El resultado será el precio final de la edificación o remodelación.

No se trata solamente de hacer una lista de lo que se va a necesitar y evaluar costo por costo, como por ejemplo precio de cemento , arena, maderas, azulejos, cerámicas, caños y cables. Para obtener un presupuesto adecuado hay que diferenciar entre costo y precio.

