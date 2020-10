Comienza la I° Jornadas de Intercambio sobre Modelos de Naciones Unidas

La actividad prevista para los próximos Lunes 19 y Martes 20 de Octubre de 2020, de 17.30 a 20 hs, será de acceso irrestricto y no arancelado, y se entregará certificado de asistencia previa inscripción en: https://forms.gle/6rrbEWq9bEViioRh6. Además, será transmitida al público general a través del Canal de Youtube UNQTV.

Se trata de un espacio de análisis y debate en torno a la experiencia juvenil de educación no formal sobre los Modelos de Naciones Unidas. La edición inaugural se centrará en el vínculo entre el juego de rol, el Estado de derecho y la educación, así como también explorará los sentidos y las acciones territoriales que promueven una cultura de legalidad en los tres niveles de enseñanza (primaria, secundaria y superior).

