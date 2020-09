Colectivero héroe: rescató a un bebé abandonado bajo la lluvia y lo salvó haciéndole RCP

Un chofer de colectivos de la línea 354 rescató a un bebé de apenas tres meses de vida que había sido abandonado en la calle y bajo la lluvia.

El joven trasladó al niño hacia el hospital El Cruce, donde se constató que gozaba de buen estado de salud.

El chofer en cuestión es Alan Leandro Moreno, de la línea 354, quien contó al portal El Progreso que, en una de las paradas del recorrido, en Florencio Varela, «Bajé a comprar una gaseosa y oí el llanto de un niño. Ahí me di cuenta de que había un bebé, a la intemperie. Cuando me acerqué lo toqué y estaba muy frío, como muerto, asique le practiqué RCP», contó.

En ese momento, Alan le colocó su campera al pequeño para abrigarlo, tras lo cual lo llevó al hospital El Cruce. «Por suerte está bien», informó Alan, quien no sabe si pedirá la custodia del niño. «Dejé mis datos por si encuentran a los padres, pero hasta ahora no hay novedades», agregó.

En tanto desde el nosocomio informaron que el pequeño, a quien se bautizó Fernando, goza de buen estado de salud. De momento no se ha podido establecer el paradero de sus progenitores ni tampoco quien fue la persona que lo abandonó en la vía pública.

Alan vive en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús. Es chofer de la línea que une las localidades de Valentín Alsina y Lanús con la cabecera del Cruce Varela.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3478270782210989&id=100000843034502