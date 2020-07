Claves para tener una buena reputación corporativa online

Algo que toda empresa debe tener en cuenta en su presencia en la red, es una buena reputación corporativa online de su marca.

¿Por qué? Porque gracias a esta reputación online la percepción que el usuario tiene de tu empresa es positiva y esto aporta una mayor credibilidad y confianza en tus productos y/o servicios.

A todos nos gusta que hablen bien de nuestra empresa. Pero lo que muchos piensan es que, si no tienen presencia en los diversos medios sociales, no hablaran de ella. El hecho de que no hayas ido a una reunión de amigos, no significa que no saliste en alguna de sus conversaciones.

Tener una buena reputación online es esencial para cualquier mercado, para alcanzar todos los objetivos que cada empresa se plantea. Gracias a esta reputación, despiertas confianza en tus usuarios, volviéndote en un referente y facilitas tus ventas.

Aunque tu empresa no asista a eventos, no quiere decir que no se esté hablando de ella en dichos eventos.

Es por esto que, si deseas participar en esa imagen que tienen de ti los demás, es indispensable que tengas una buena presencia corporativa y profesional en las redes sociales. Por estos y otros medios, puedes trabajar muy bien tu reputación online.

En este articulo, te daremos las claves para que mejores y/o tengas una buena reputación corporativa online.

Claves tener una buena reputación corporativa en el mundo online

Mantente atento a los canales de comunicación : aparte de estar presente en la red, siempre debes responder a quien pregunta, pide información u opina. La interacción online necesita un mantenimiento diario si deseamos obtener resultados favorables de ella.

aparte de estar presente en la red, siempre debes responder a quien pregunta, pide información u opina. La interacción online necesita un mantenimiento diario si deseamos obtener resultados favorables de ella. Se empático con tus clientes: no basta solo con publicar información aleatoria, piensa en la situación en la que se encuentra cada cliente y que es lo que pueden llegar a necesitar en cada instante.

Es muy importante que tengas en cuenta las campañas temporales del sector concreto u otros más generales como navidad, rebajas, inicio del año escolar, etc.

Debes saber donde hay que estar y que hay que decir: cada sitio web, foro, red social… tiene su respectivo código deontológico no escrito.

Nunca va a ser lo mismo publicar en Twitter, donde los clientes suelen agradecer de tu a tu y la cercanía, que por ejemplo, en una página empresarial de LInkedin.

Usa el sentido común y no personalices: aunque una empresa se encuentra conformada por todos sus trabajadores, cuando intentamos construir una buena reputación corporativa online, se debe hablar en nombre de la empresa y de cada uno de los valores que esta desea transmitir.

Por lo tanto, evita implicar alguna opinión personal, o dato de tus empleados.

Mantén las formas: una marca puede ser irónica, graciosa e incluso, critica, pero nunca debe ser maleducada.

Si tus usuarios pierden las formas, no debes ponerte a su altura, y si piensas que hay algunos comentarios que simplemente no merecen respuestas, entonces no se la des.

Principales páginas y redes sociales determinadas del sector: principalmente, debes ser constante en tus publicaciones y no abras las cuentas solo por estar ahí. Da mucha más mala imagen una cuenta vacía que no tener una.

Aparte, intenta averiguar donde se mueve la gente de tu sector y ve en busca de foros, grupos o paginas especificas, para que focalices tus mensajes.

Realiza cosas diferentes: una de las mejores recompensas que puede tener una marca es que su campaña se convierta en viral ¿Y cómo se puede hacer eso?

No se tiene una fórmula para esto, obviamente, pero si tiene la suerte de lograr que tu empresa alcance este hito (no hace falta llegar a millones de usuarios sino solo a una parte grande de tu público potencial)

Saber que respuestas dar en situaciones de dificultad: es realmente gratificador contestar a los comentarios positivos, pero también debemos saber que contestar a los negativos, ya que de algún momento a otro van a aparecer, por lo tanto, debes saber ofrecer ayuda hasta lograr resolver los problemas.

Si tu marca en algún momento sufre una crisis, debes mantenerte al pie del cañón y continuar atento a tus clientes en los medios para poder contestar cualquier duda que puedan tener al respecto.

Analiza a la competencia, pero nunca la copies: el “inspirarse demasiado” en la competencia ha sido la mayor crítica de muchas marcas.

Es por ello que, está bien saber que acciones aprenden ellos para mantener un control y de esta manera poder tener algunas ideas claras, pero nunca copies.

Elimina el contenido difamatorio: esta es una opción que tienes, si consigues contenido difamatorio sobre tu marca, puedes solicitar que elimine la información al webmaster de la web. Si hay algunos contenidos que no logras eliminar, crea otros que tengan repercusión para que los avances en el ranking de Google.

Si esto se encuentra mas allá de la primera pagina del buscador, es casi como si no estuviera.

Asocia tu marca a eventos solidarios: aparte de ser una bonita acción es reconocida de una forma de lograr que tu reputación online suba puntos en la percepción que tus seguidores tienen de ti.

Puedes participar en recolección de alimentos, en el patrocinio de eventos deportivos con fines benéficos y ayudas relacionadas con la asistencia a personas necesitadas.

Analiza de manera regular tu reputación digital: como sabemos, es muy importante analizar cada acción que se desarrolla en Marketing Digital y Social Media.

Es la manera que tienes de saber si todo lo que se esta realizando está dando resultados positivos y nos ayuda a optimizar y redirigir las estrategias establecidas.

La buena reputación corporativa online no es una excepción y también debemos saber que debemos opinar sobre nuestra empresa.

La reputación corporativa online es un elemento que suele ponerse a prueba en las situaciones de crisis de una empresa.

Sin embargo, esto va a depender de la capacidad de respuesta que tenga una empresa si este valor remonta o si, concluyentemente, desciende hasta cifras realmente negativas.