Clases presenciales en Varela: el gremio docente reclamó elementos de seguridad y obras en las escuelas

Un 80 por ciento de las escuelas de Florencio Varela pudieron retomar las actividades en la primera jornada de vuelta a las clases presenciales en el distrito en base al relevamiento realizado por Infosur.

Según manifestó el Secretario General del Suteba, seccional Florencio Varela, en 7 escuelas primarias, de las 69 que existen, no arrancaron las clases en forma presencial. En tanto que las secundarias fueron 12 que no pudieron comenzar del total de 63.

Por otra parte, consultada por este medio, la titular del Consejo Escolar, Claudia Allerbón, señaló que fue en un 95 por ciento de escuelas abiertas para estas actividades de modalidad presencial y virtual para aquellos alumnos que tienen que recuperar procesos educativos incompletos del año pasado.

Un regreso a clases atípico en las escuelas

Como se sabe, se trata de un retorno atípico a las escuelas. Estrictos protocolos y en medio de la polémica en torno a las condiciones edilicias de los establecimientos, luego de casi un año del cese de la presencialidad debido a la pandemia, se concretaba en estos días en Florencio Varela el regreso a las aulas de estudiantes de primaria y secundaria que necesitan recuperar contenidos curriculares del año pasado para encarar de mejor forma el ciclo lectivo de este 2021.

El gremio que nuclea a maestros y profesores, SUTEBA, reclamó ante la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) durante la primera reunión del año llevada a cabo el mismo miércoles del retorno a las aulas, que en Florencio Varela no se está cumpliendo el “Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a clases”.

El alerta de los docentes por falta de insumos y obras inconclusas

Los docentes refieres que los principales aspectos a tener en cuenta es el faltante de los elementos de higiene y seguridad, la falta de arreglo de los baños de estudiantes y docentes, las condiciones de infraestructura escolar, que, si bien están planificadas y presupuestadas, deben operativizarse cuanto antes y la cobertura de los cargos de Auxiliares faltantes entre otros aspectos. Los datos fueron monitoreados en un relevamiento gremial por 70 servicios educativos.

Los aspectos mencionados, según los docentes, dificulta la presencialidad en gran parte de las escuelas de Florencio Varela.

“Por ello, señalamos que es fundamental tener un Relevamiento unificado desde la UEGD de las condiciones en que se encuentran las escuelas y conformar una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO para que puedan ir resolviéndose todas las necesidades planteadas por Directivos, Docentes y Auxiliares”, remarcaron en un comunicado de prensa.

“Tenemos claro, para contextualizar, los años de endeudamiento, abandono y desidia del Gobierno de Macri y Vidal, que dejaron en situación muy vulnerable a las escuelas de la Provincia, también reconocemos que el nuevo Gobierno toma la posta en estas condiciones y pone en Agenda Educativa como prioridad, pero es necesario “agilizar las respuestas”, aun sabiendo que seguimos en el marco de la Pandemia”, remarcaron párrafo aparte.

Por otra parte, el Consejo Escolar, anunció la pronta cobertura de cargos de Auxiliares y explicó las dificultades que se presentaron en la adquisición de los elementos de seguridad, higiene y protección, situación que pronto se estaría solucionando.

Julio Gutiérrez, expresó que: “la Presencialidad no es una novedad como se quiere instalar, durante todo el 2020 la practicamos con la entrega de bolsones trabajando en protocolos para resguardar la salud y seguridad de los trabajadores de la Educación, por eso, en esta nueva etapa, no se discute Presencialidad SI o NO, ¿sino COMO? y ese como determina el CUANDO? Por eso debe garantizarse el cumplimiento del PLAN JURISDICCIONAL y ese debe ser el desafío de esta UEGD”.

Reencuentro entre docentes y alumnos

De esta manera, los alumnos y docentes se reencontraron, si se quiere, en medio de un clima “enrarecido” puesto que no está permitido el contacto físico ya que se exige la preservación del distanciamiento comunitario. El abrazo, el beso, el estrecharse una mano son costumbres que por el momento no se permiten debido a la capacidad de transmisión que ha demostrado el coronavirus a lo largo de un año.

En ese sentido, en cada ingreso a las escuelas niños y jóvenes debían pasar por una suerte de control sanitario donde se les higienizaba las manos con alcohol y se les tomaba la temperatura con termómetro digital. A eso se suma, conforme las directivas de Educación, que en los colegios no habrá kioscos, los alumnos no podrán compartir alimentos ni botellas y los recreos deberán ser distintos: con distancia y sin juegos con contacto físico. Los comedores escolares no funcionarán en la actual etapa, pero continuará el Servicio Alimentario Escolar a través de los módulos que se entregan a las familias.