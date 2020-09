Ciclo de charlas “Memorias Urgentes. Diálogos con detenidos/as desaparecidos/as del ex CCD Pozo de Quilmes, Sitio de Memoria”

Up Next

Esta actividad busca dar difusión abierta a la comunidad sobre la relevancia pública del Juicio por los ex Centros Clandestinos Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, que iniciará sus audiencias el 27 de Octubre. “Nos convoca el cuidado de la Memoria con la convicción de que con la Memoria caminamos hacia la Justicia, con la Justicia llegaremos a la Verdad, con la Verdad están Presentes los 30 mil”; firma el comunicado el Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia.

