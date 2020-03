Ciclistas marcharon por el centro de Quilmes en reclamo de seguridad

Ciclistas marcharon el sábado sobre el Paseo Rivadavia y por el centro de Quilmes, donde exigieron que se les brinde mayor protección policial, ante hechos de inseguridad denunciados en los últimos meses.

Los manifestantes expresaron que en varios casos, las bicicletas robadas son vendidas a sus dueños nuevamente a un precio menor a su valor real de venta, por los mismos delincuentes: “es importante no comprar cosas robadas, muchas veces te venden tu propia bicicleta y se adquieren en pos de recuperarla. Particularmente estamos viendo la impunidad de los ladrones, sabemos donde están y siguen libres”.

Además, comentaron que en los trayectos que realizan, hay menor presencia policial: “también, la falta de personal policial, nosotros vamos de Quilmes a Hudson y no hay policías, no está más la garita de Ducilo ni la de Mitre, no entendemos por qué no hay más policías”.

“No hay policías en las calles. No se los ven”, aseguró una de las mujeres convocantes a la marcha. “Aparte hay una impunidad. Todos sabemos quienes son los que nos roban y dónde están las bicis robados, pero nadie hace nada. La policía sólo mira”, agregó.

“Salimos a pedalear en grupos de 30 personas y los chorros nos encañonan igual. Y te dicen haber quien se hace el loquito…Nosotros queremos andar en bicicleta y que nos roben más. Y que las bicicletas aparezcan. La policía sabe quienes son y dónde están, pero no se meten”, dijo Mario Franini en declaraciones a la prensa reunida en el lugar.