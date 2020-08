Chocó, huyó y lo encontraron

Fuentes policiales informaron que automóvil se encontraba en poder de su propietario, en un taller donde tuvo lugar el allanamiento de mención, siendo el hombre imputado del delito de “Lesiones Culposas agravadas por la conducción imprudente de vehículo con motor y darse a la fuga y por no socorrer a la víctima”. En el caso tomó intervención la UFI N° 7 de Berazategui, que ordenó el secuestro del automóvil para que se le realizaran las pericias correspondientes. Por su parte, el automovilista fue liberado luego de unas horas.

