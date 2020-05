Celulares iPhone: las ventajas de los modelos Apple

La variedad de celulares iPhone es amplia, por lo que solamente nombraremos algunas características del modelo 11, 11 Pro y del XS Max. En cuanto a lo estético, el iPhone 11 está disponible en verde y en negro, el 11 Pro en gris y en verde y el XS Max en gris y en dorado. A su vez, este último es el que posee la pantalla más amplia, con 6.5 pulgadas. Las dos versiones del 11 poseen una cámara de 12mpx, contra lo 7mpx que posee el iPhone XS Max. Los procesadores de los tres equipos son rápidos, siendo los del 11 y 11 Pro superiores al XS Max. Para las personas que no son amantes de los celulares pesados, la mejor opción es el XS Max con 174g. Las posibilidades son muchas y la última palabra la tiene el consumidor, solo queda investigar y elegir el equipo más apto para cada uno.

Es que, iPhone marca tendencia en todos los aspectos. Y algunos datos no menores: las pantallas de Apple son brillantes y lo suficientemente sensibles al tacto como para responder rápidamente. Además, cada nuevo celular iPhone que sale al mercado demuestra que es una marca que mejora con el pasar del tiempo, y eso incluye a sus cámaras que son superiores a la mayoría de las que se pueden encontrar en cualquier otro equipo.

Por otra parte, las aplicaciones preinstaladas en el sistema operativo son las justas y necesarias. Esto se traduce en menor cantidad de memoria ocupada por archivos innecesarios que, posiblemente, no utilices. Y por último, destacamos la existencia de aplicaciones exclusivas para ellos.

