Causa Daniel Zisuela: En diciembre la fiscal del juicio al ex concejal de Varela tendrá una audiencia para ofrecer prueba contra el acusado de corrupción de menores

La causa avanza en torno a las acusaciones en contra de Zisuela y su hermano Martín; el primero por la calificación los delitos de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada, todos ellos concursados realmente entre sí” y el segundo por el delito de “facilitación del ejercicio de la prostitución de personas mayores de edad”. En la causa iniciada en noviembre del 2018, tramitada en la UFI N° 1 de Berazategui del Departamento Judicial de Quilmes se le imputan al exconcejal de Fcio Varela, ex presidente del Club Argentino de Quilmes y sindicalista de la UTHGRA de Quimes Daniel Zisuela, se investigaron los hechos ocurridos entre los años 2013 y 2018 en distintos hoteles alojamientos, dependencias gremiales, clubes, bares y viviendas particulares de las localidades de Varela, Quilmes y Berazategui.

Tal pudo saber este medio habrá una nueva jornada en donde la fiscal María de los Angeles Attarian Mena y la defensa particular de Zisuela, Omar Daer ofrecerán los elementos de prueba que luego se ventilarán en el juicio oral y público que aún no tiene fecha de desarrollo.

A cumplirse dos años de su detención – diciembre de 2020-, el ex concejal del Frente Renovado de Florencio Varela Daniel Zisuela deberá comparecer en una audiencia de ofrecimiento de prueba ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 de Quilmes. El próximo mes de diciembre, se espera la realización de dicho encuentro entre el exsecretario general de los gastronómicos de Quilmes, sus abogados, la fiscal del juicio y los representantes del TOC2. Recordemos el sindicalista está detenido desde diciembre del 2018 acusado de corrupción de menores.

