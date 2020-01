Caso Soriano: Lagostena quería contar “su verdad” pero la editorial le dijo que no

El femicida Daniel Langostena fue condenado a 22 años de cárcel por el homicidio y desaparición de su pareja, Érica Soriano. Ahora se dio a conocer la idea que tuvo de publicar un libro para contar su «verdad» sobre el caso, pero la editorial que fue contratada ya adelantó que no lo iban a hacer.

«Uno de mis hijos habló con el dueño de la editorial y nos hizo saber que no iba a salir el libro. El libro no está impreso. El dueño de la editorial se acaba de enterar de que el autor [por Lagostena] está preso y no pudo firmar el contrato, que sí lo hizo la familia y eso es fraude», afirmó María Ester Romero en diálogo con La Nación.

Según se pudo saber, el libro se iba a llamar: La verdad sobre el caso Érica Soriano y contempla 110 páginas. La familia de Lagostena, que tiene 60 años y está preso en la cárcel Olmos, se había contactado con Editorial Autores de Argentina y había negociado una impresión de 200 ejemplares.

Quién está Erica Soriano

Erica Soriano tenía 30 años, cursaba un embarazo de dos meses y medio, y fue vista por última vez el 21 de agosto de 2010. Desde entonces, se perdió todo rastro de ella y el principal sospechoso fue su pareja, Daniel Lagostena.

GentilezLagostena.a: La Nación