Caso Salvador Altamura: rechazaron la apelación a la prisión preventiva elevada por la defensa del único detenido. Cámara confirmó la medida

Las cámaras muestran que el supuesto ladrón llegó en la moto de la víctima a las 4 AM y que permaneció cerca de una hora y media para luego retirarse, la familia de Altamura sigue reclamando justicia.

El lunes 13 de julio a las 18.06 Altamura pasó con su moto Honda CRF 250 roja y blanca por el frente de su departamento, ubicado en la calle 25 de Mayo al 200, en el centro de Quilmes. Nunca más se lo vio. Ese día había estado con Dening, con quien supuestamente compartió una caminata. En la madrugada siguiente un hombre de contextura más baja que él ingresó a robar a su departamento. No está claro si esa persona es el amigo de la víctima o un cómplice que habría estado relacionado a los hechos.

